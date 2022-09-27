Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan sanıklardan Fatih Ö'ye müebbet ve 10 yıl hapis cezası, oğluna ise beraat kararı verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde kararın açıklandığı 9. duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin ailesi ile taraf avukatları ve şehidin meslektaşları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya katılmazken avukatı yer aldı.

Sanıkların son savunmalarının ardından mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Ö'nün Ercan Yangöz'ü şehit etmesi nedeniyle müebbet hapis, polis memuru Abdülkadir Doğan'ı yaralaması nedeniyle de 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Oğlu Efe Ö'nün ise beraatine hükmetti.

Şehidin babası Şahin Yangöz, karara ilişkin yaptığı açıklamada, istedikleri kararı kısmen aldıklarını belirterek, sanık Efe Ö. hakkında istedikleri kararı alamadıklarını, bu nedenle hukuki her yola başvuracaklarını dile getirdi.

Şehidin aile avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu da sanık Fatih Ö. açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak bu kararın verilmediğini ifade etti.

Mahkemenin 10 ay sürdüğüne işaret eden Osmanoğlu, "Karar 3-5 dakika daha erken açıklansın diye savunmamızı kısa kestik. Artık dayanılacak bir hal kalmamıştı. Kısmen adaletin yerini bulduğunu düşünmemize rağmen bugüne şükür diyoruz. Devam aşamalarında hem Yargıtay hem de istinaf süreçlerinde son noktasına kadar adaletin tecelli etmesi için tüm başvurularımızı yapacağız." dedi.

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da katil zanlısının duruşmaların hiçbirinde pişmanlığını dile getirmediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercanımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz. Efe Ö'nün beraat kararı bizim için beklenmedik bir durum. Bu husus, istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek bizim için. Ama genel anlamıyla Şahin amcamızın, Nursel ablamızın Sercan kardeşimizin bir nebze içerisindeki acı hafiflediği için biz de memnunuz verilen karardan."

- Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Fatih Ö. ve oğlu Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

