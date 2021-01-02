YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 02.01.2021 21:12 | Son Güncelleme

Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu.

Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Kristina Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Novytska'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Cem Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.