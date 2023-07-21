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Bodrum'da yöresel sanatçı orman yangınlarına karşı kurduğu stantta farkındalık oluşturmaya çalışıyor

21.07.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 66 yaşındaki yöresel sanatçı ve işletmeci "Eylül Ali" lakaplı Ali Bülüç, ormanların yanmaması için kurduğu stantta farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

1973'ten bu yana Bodrum'da yaşamını sürdüren 2 çocuk babası Bülüç, çam ağaçlarının yoğun olduğu Kızılağaç bölgesindeki alanda bir dizi farkındalık etkinlikleri yapıyor.

Bülüç, kendisine ait minibüse ve bölgedeki çam ağaçlarına, "Bir ağaç milyonlarca oksijen üretir", "Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletir", "Orman hava kaynağıdır", "Yangından korkma rüzgarı arkana al müdahale et", "Bir bidon su sen de bırak" yazılı döviz ve pankart astı.

Boş zamanlarında da çocuk yaşta öğrendiği bağlamasıyla sevdiği türküleri seslendiren Bülüç, çevreden geçenlerin de ilgisini çekiyor.

Kısa sürede kendisinin ve vatandaşların getirdiği 600'den fazla su bidonunun orman yoluna koyulmasını sağlayan Ali Bülüç, bunun mutluluğunu yaşıyor.

Bazı gönüllülerin soğuk meşrubat yardımında bulunduğu Bülüç, bunları yoldan geçen vatandaşlara ikram ediyor.

Bülüç, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana hep ormanla iç içe bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Bodrum'da çok fazla orman yangınının meydana geldiğini ifade eden Bülüç, insanların ormanlara karşı daha duyarlı ve dikkatli olması için bu etkinliği düzenlediğini anlattı.

"ORMANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

Her sabah standına gelerek beklediğini ve ormanlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştığını dile getiren Bülüç, şöyle konuştu:

"Oto yıkamacılardan onlarca deterjan bidonları topladım. Yazdığım pankartları okuyan insanlar daha sonra bidonları kendileri getirmeye başladı. Yol kenarlarına yangınlarla ilgili su dolu bidonları koyuyorum. Orman bizim akciğerlerimizdir. Orman olmazsa hayat olmaz, yağmur yağmaz. Biz ormanın kıymetini bilmeliyiz. Bana destek veren sponsorlarım küçük olabilir ama yürekleri çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da Ali Bülüç'ün büyük bir çalışmaya imza attığını dile getirerek, dernek olarak kendilerinin de yanında olduğunu vurguladı.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir marketin işletmecisi Mehmet Onur Sönmez ise bu tür etkinliklerin hep yanında olduklarını ifade ederek, kendilerinin de kampanyaya soğuk içecek ikramlarıyla destek verdiklerini belirtti.

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