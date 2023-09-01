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Bodrum'daki silahlı saldırıda adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı

01.09.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Bodrum'daki silahlı saldırıda adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde yaşanan olayla ilgili yakalanan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın ardından zanlıların yakalanması jandarmanın özel ekip kurduğu, olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliden 5'inin yakalandığı 2'sinin hastanede tedavi altında olduğu, firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayda 6 tabanca, 7 şarjör, 35 fişek ve tabancaya takılı lazer ele geçirildi.

OLAY

İlçedeki bir otele 28 Ağustos'ta silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Olayın otelde kalan 3 kişi ile husumetli şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmiş, jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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