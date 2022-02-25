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Bodrum'daki Ukraynalı aile, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

25.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'daki Ukraynalı aile, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Bodrum Belediyesi önüne gelen Ukraynalı aile, ellerindeki İngilizce yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Ukraynalılar, ülkelerindeki yakınlarının can güvenliğinin tehlike de olduğunu ve endişe duyduklarını dile getirdi.

Bebekleriyle belediye önünde kısa süre kalan aile, daha sonra ayrıldı.

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