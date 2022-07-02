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Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Bodrum'dan İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İstanköy Adası'na yüzerek geçmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yüzerek İstanköy'e geçmeye çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla M.O.B. ve M.K yakalanarak gözaltına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen teğmen ve askeri öğrenci olduğu belirlenen 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada, dalgıç kıyafetleri içerisine gizlenmiş para ve fotoğraf makinası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar M.O.B. ve M.K, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
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