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Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

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TEKNOLOJİ  | 19.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Endonezya ve Etiyopya’da iki korkunç kazaya yol açan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarıyla ilgili üretici firma Boeing’e yönelik ciddi suçlamalar var. Teknoloji devinin, Boeing 737 MAX-8’lerin ilk uçuş öncesi güvenlik incelemelerini sadece kendi mühendislerine yaptırdığı iddia ediliyor.

Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

Geçtiğimiz 5 ay içinde 300’den fazla kişinin can verdiği iki kaza yaşayan 737 MAX-8 tipi yolcu uçaklarının üreticisi teknoloji devi ABD’li Boeing firmasına yönelik suçlama okları artıyor. İki korkunç kaza sonrası, 737 MAX-8’lerin bu uçaklarda bulunan MCAS sistemi nedeniyle çakıldığı iddialarıyla karşılaşan Boeing, şimdi de çok daha ciddi bir suçlamayla karşı karşıya.

Çünkü son olarak Etiyopya’da 11 Mart’ta 157 can alan kaza sonrası mercek altına alınan 737 MAX-8’lerin ‘ilk uçuş onayı’ aldığı süreçte Boeing’in usülsüzlük yaptığı ileri sürülüyor. ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) uzmanlarının yapması gereken ilk uçuş öncesi incelemeleri, sadece Boeing mühendislerince gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

İddiayı gündeme getiren ABD merkezli Seattle Times gazetesinin haberine göre, Avrupalı Airbus’ın ürettiği uçaklara ‘yetişmek’ için üretim ve onay sürecini hızlandırmak isteyen Boeing, kapsamlı bir inceleme yapılmasının önüne geçti ve 737 MAX-8’ler, FAA uzmanlarının kılı kırk yaran incelemesi yapılmadan göklere çıkarıldı.

İKİ FACİA ARASINDA BENZERLİKLER VAR

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, ülkesinde yaşanan Boeing 737 MAX-8 kazasıyla Endonezya’daki aynı tip uçağın kazası arasında ciddi benzerlikler olduğunu açıkladı.

Moges düzenlediği basın toplantısında, karakutulara yapılan ilk inceleme sonunda ortaya çıkan benzerliklerin bir süre sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Etiyopya, ülkedeki teknik yetersizlikten dolayı uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarını Fransa’daki Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresine (BEA) göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
boeing iddia uçak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki Müslüman ülke ve iki uçak kazası. düğmeye basılı çok oldu amaçları Müslüman nüfusu azaltmak. Fransa'nın cezayiri işgalinden bu tarafa milyonlarca Müslüman oldu ve hala ölmeye devam ediyor
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