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Sony, yeni PS5 modelini duyurdu: Ancak herkes satın alamayacak!

Sony, PlayStation 5'in daha uygun fiyatlı yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen siyah Midnight Black renk seçeneğine sahip dijital PS5, yaklaşık 350 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni konsolu herkes satın alamayacak zira yalnızca Japonya pazarında satışa sunulacak.

Sony, yeni PS5 modelini duyurdu: Ancak herkes satın alamayacak!
Enes Çırtlık

Sony, yayımladığı bir blog yazısında Japonya'ya özel yeni PS5 modelini tanıttı. 55.000 yen (yaklaşık 350 dolar) fiyat etiketine sahip dijital sürüm, 19 Kasım'da satışa çıkacak. Grand Theft Auto 6 da aynı gün piyasaya sürülecek.

Sony, yeni PS5 modelini duyurdu: Ancak herkes satın alamayacak! 1

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD’de dijital PS5'in fiyatı art arda gelen zamların ardından 599 dolara yükselmiş durumda. Ancak şirket, konsolu Japonya dışındaki pazarlarda satışa sunmayacak.

350 DOLARLIK MIDNIGHT BLACK PS5 İÇİN BÖLGE KISITLAMASI VAR

Sony'nin açıklamasına göre yeni Midnight Black PS5, yalnızca sistem dili Japonca ve ülke/bölge ayarı Japonya olarak belirlenmiş PlayStation hesaplarıyla kullanılabilecek.

Sony, Japonya pazarı için daha ucuz bir PS5'i ilk kez çıkarmıyor. Polygon'un aktardığına göre şirket, Kasım 2025'te de aynı 55.000 yen fiyatla Japon kullanıcılara özel bir dijital PS5 modeli duyurmuştu.

Sony, yeni PS5 modelini duyurdu: Ancak herkes satın alamayacak! 2

PS5 FİYATLARINA GELEN ZAMLAR YENİ MODELİ DAHA DA DİKKAT ÇEKİCİ HÂLE GETİRDİ

Sony'nin yeni konsolu, oyun donanımlarının giderek pahalandığı bir dönemde duyuruldu. 2026 yılı neredeyse baştan sona yapay zekâ veri merkezlerinin yol açtığı fiyat artışlarıyla geçti ve "RAMageddon" olarak adlandırılan bu bellek krizinin yakın zamanda hafiflemesi beklenmiyor.

Bu kriz, Sony'nin mart ayında ABD'de PS5 ve PS5 Pro modellerinin fiyatlarını artırmasına da yol açmıştı. İkinci el PS5 Pro'ların yaklaşık 1.400 dolara satıldığı şu günlerde, yeni bir fiyat artışının kapıda olması muhtemel görülüyor.

Bu nedenle Sony'nin yakın zamanda ABD veya Avrupa'da benzer fiyatlı bir PS5 modeli duyurması pek olası görünmüyor.

Kaynak: IGN

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Anahtar Kelimeler:
Sony Japonya oyun konsolu PlayStation 5
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