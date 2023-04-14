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Boğa Boğa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'li filmi Boğa Boğa'nın konusu ve oyuncuları

14.04.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğa Boğa filmi Netflix izleyicisi ile buluşuyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı filmin senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Tuğba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak oturuyor. Peki, Boğa Boğa filmi konusu nedir? Netflix'in yeni filmi Kıvanç Tatlıtuğ Boğa Boğa'nın oyuncuları kimler?

Boğa Boğa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'li filmi Boğa Boğa'nın konusu ve oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filmi önümüzdeki hafta Netflix izleyicisi ile buluşacak. Boğa Boğa filmi, 42. İstanbul Film Festivali'nde de seyirci karşısına çıkacak. İşte, Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'li filmi Boğa Boğa'nın konusu ve oyuncuları...

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BOĞA BOĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boğa Boğa filmi İstanbullu bir iş adamı olan Yalın'ın hikayesini anlatıyor. Yalın, finansal bir skandal sonrası eşi Beyaz'ı da yanına alıp Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos'a taşınır.

Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.

BOĞA BOĞA FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Boğa Boğa filmi, 21 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.

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BOĞA BOĞA FİLMİ OYUNCULARI

Boğa Boğa filmi oyuncu kadrosu:

Kıvanç Tatlıtuğ

Gürgen Öz

Funda Eryiğit

Kerem Arslanoğlu Hayat

Van Eck

Onur Gürçay

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kıvanç Tatlıtuğ

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