Boğa Boğa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'li filmi Boğa Boğa'nın konusu ve oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Boğa Boğa filmi önümüzdeki hafta Netflix izleyicisi ile buluşacak. Boğa Boğa filmi, 42. İstanbul Film Festivali'nde de seyirci karşısına çıkacak. İşte, Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'li filmi Boğa Boğa'nın konusu ve oyuncuları...
Boğa Boğa filmi İstanbullu bir iş adamı olan Yalın'ın hikayesini anlatıyor. Yalın, finansal bir skandal sonrası eşi Beyaz'ı da yanına alıp Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos'a taşınır.
Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.
Boğa Boğa filmi, 21 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.
Boğa Boğa filmi oyuncu kadrosu:
Kıvanç Tatlıtuğ
Gürgen Öz
Funda Eryiğit
Kerem Arslanoğlu Hayat
Van Eck
Onur Gürçay