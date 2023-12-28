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Boğaz'da sürpriz teklif! Ünlü oyuncu Aslı Sümen İngiliz sevgilisi ile evleniyor!

28.12.2023 17:33 | Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslı Sümen, bir yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile evleniyor. Sümen, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Miss Turkey 2017 yarışmasında ikinci seçilmişken, tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde eden Aslı Sümen evleniyor.

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Sevgilisiyle pikniğe çıkan Aslı Sümen, beklenmedik anda gelen yüzüğü görünce şaşkına döndü.

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Gözyaşlarına boğulan oyuncu sevgilisine ‘evet’ yanıtını verdi. Aslı Sümen, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“ Hayatımın aşkına evet! Bu yıl biterken 2023 yılından en büyülü anı paylaşmak istedim. Chris bana 1. yıl dönümümüzde evlenme teklif etti. Ortamın bu kadar tatlı olmasının nedeni sadece anılar yaratma ve her şeyi mükemmel yapma takıntımızın olmaması. İşte hayatımın en iyi ve en savunmasız anlarından biri, ağlamak ve bu inanılmaz insana evet demek”


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