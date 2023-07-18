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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

18.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023 YKS sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması internette araştırılıyor. 2023 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Boğaziçi Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 315 547.16431
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 1143 539.42958
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 1448 537.73026
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 2695 531.64691
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 6490 520.44865
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 7549 518.07311
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 8856 515.21916
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 509 514.17864
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 9476 513.93051
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 662 510.51486
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 1507 509.66723
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1025 502.6299
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 1128 500.78134
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 2364 499.63599
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Dilbilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 55 + 2 2513 497.93825
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 1316 497.76488
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 19174 497.49786
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1457 495.61976
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 20624 495.23499
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 1741 491.72665
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 3142 491.66148
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 2456 483.5734
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 31327 480.56037
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 812 476.00044
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 3510 474.97275
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2022 1 6113 468.25478
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 1279 465.86069
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 50192 457.37525
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 50928 456.51754
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 2080 455.01469
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 53839 453.13032
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 7914 452.67976
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 8229 451.45776
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 58869 447.41802
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 62392 443.46438
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 82159 422.65059

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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