SPOR

Bogdan Bogdanovic'ten kötü haber

NBA HABERLERİ  | 25.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Sacramento Kings, başarılı guardı Bogdan Bogdanovic’in sakatlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bogdan Bogdanovic'ten kötü haber

Geçtiğimiz günlerde sol dizinden ameliyat olacağı duyurulan Bogdan Bogdanovic‘in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve başarılı oyuncunun dört ila altı hafta perkelerden uzak kalacağı aktarıldı.

Bogdanovic, Sırbistan Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme maçında sakatlanmıştı. Bu netice ile birlikte Bogdan Bogdanovic, sezon öncesi hazırlık kampının önemli bir bölümünü de kaçıracak. Geride bıraktığımız sezonda ilk NBA deneyimini yaşayan Bogdan Bogdanovic, 78 maça çıkıp ortalama 27.9 dakika parkede kalarak yüzde 39 üçlük isabetiyle 11.8 sayı, 2.9 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

(TRENDBASKET)

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandıÖmer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Ünlü yıldızın babası öldürüldü!Ünlü yıldızın babası öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sacramento kings bogdan bogdanovic NBA

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Galatasaray'ın Richmond Boakye’yi takibe aldığı belirtildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bogdan Bogdanovic'ten kötü haber

Bogdan Bogdanovic'ten kötü haber

Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Ömer Aşık'ın sakatlığı nedeniyle süresiz sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Ünlü yıldızın babası öldürüldü!

Ünlü yıldızın babası öldürüldü!

NBA efsanesi Manu Ginobili emekli olduğunu açıkladı

NBA efsanesi Manu Ginobili emekli olduğunu açıkladı

Yıldız basketbolcu Nick Young tutuklandı

Yıldız basketbolcu Nick Young tutuklandı

Manu Ginobili emekli olmayı düşünüyor

Manu Ginobili emekli olmayı düşünüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.