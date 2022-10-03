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  4. Boğulan kadına ilk yardımla müdahale etti! Kocası durumu yanlış anlayınca kuryeyi döverek hastanelik etti

Boğulan kadına ilk yardımla müdahale etti! Kocası durumu yanlış anlayınca kuryeyi döverek hastanelik etti

03.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir halı firmasının kuryesi olan adam halıları teslim almak için geldiği müşterisinin evinde boğulduğunu gördü. Kadının zor anlar yaşadığını fark eden kurye boğulma tehlikesi geçiren kadını 'Heimlich Manevrası' ile kurtarmaya çalıştı. O sırada eve kadının kocasının gelmesi bir anda ortalığı karıştırdı.

Kazakistan’da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın evindeki halıları temizletmek için bir halı firmasıyla görüştü. Halı firması tarafından yönlendirilen kurye eve geldiğinde kadın boğulma tehlikesi geçiriyordu. Durumu fark eden kurye harekete geçti ve 'Heimlich Manevrası' ile kurtarmaya çalıştı.

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DURUMU YANLIŞ ANLADI

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O sırada kadının kocası eve geldi ve durumu yanlış anlayarak kuryeyi darp etti. Eşinin taciz edildiğini düşünen koca tarafından öldüresiye dövülen kurye büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı olayın ardından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
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