Boğulan kadına ilk yardımla müdahale etti! Kocası durumu yanlış anlayınca kuryeyi döverek hastanelik etti

Kazakistan’da yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın evindeki halıları temizletmek için bir halı firmasıyla görüştü. Halı firması tarafından yönlendirilen kurye eve geldiğinde kadın boğulma tehlikesi geçiriyordu. Durumu fark eden kurye harekete geçti ve 'Heimlich Manevrası' ile kurtarmaya çalıştı.

DURUMU YANLIŞ ANLADI

O sırada kadının kocası eve geldi ve durumu yanlış anlayarak kuryeyi darp etti. Eşinin taciz edildiğini düşünen koca tarafından öldüresiye dövülen kurye büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaşadığı olayın ardından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



