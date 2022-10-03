Kurtardığı vahşi yılanı öpmek istedi! Sevgi gösterisi pahalıya patladı

Ortağı Roni ile birlikte yılanları yakalayan ve yakındaki ormana salmaya çalışan Alex, onları bırakmadan önce bilinmeyen bir sebepten yılanlardan birini öpmek istedi. Ancak Alex'in garip isteği yılanı rahatsız etmiş olacak ki, yılan hızla ön dişlerini Alex'in dudaklarına geçirerek onu kanlar içinde bıraktı.

TABURCU EDİLDİ

Alex, hızla tedavi için Shivamogga'nın bölge hastanesine götürüldü ve birkaç saat süren tedavinin ardından taburcu edildi. Yılanlar ise olayın ardından vahşi doğaya salındı, ancak adamın neden bir yılanı öpmeye çalışmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündüğü hala ortaya çıkmadı.

'KÖPEK GİBİ'

Olayın video görüntüleri sosyal medyada viral hale gelirken, bir kullanıcı ''Kobraların sokak köpekleri gibi dolaştığı köylerde şimdiye kadar hiç kimse yılan sokmasından ölmedi. Çocuklar bile yanlarından süzülen kobralara pek dikkat etmezler.'' diye konuştu.

PANZEHİRİ REDDEDİYORLAR

Bir başka kullanıcı ise garip bir bilgi paylaştı ve "Nadir görülen ısırık vakalarında, köylüler panzehiri reddediyor - Hindistan'ın bir başka gizemi daha." diye açıkladı.

TÜRÜ BİLİNMİYOR

Alex'in tam olarak ne tür bir yılan tarafından ısırıldığı bilinmiyor. Ancak biraz kobra gibi görünse de olaydan kurtulduğu için çok zehirli bir yılan olmadığı varsayıldı.

