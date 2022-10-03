Eşi, sevgilisi ve çocuklarıyla aynı evde yaşadığını itiraf eden kadına sosyal medyadan tepki yağdı! “İki baba çok iyi anlaşıyor”

Avustralya’da yaşayan Tamica Wilder isimli bir kadın cinsellik uzmanı olarak görev yaptığını dile getirerek ilişkilerin farklı dinamikleri olduğundan söz etti. Wilder, 11 yıllık evliliği boyunca eşiyle aralarında açık bir ilişkinin olduğunu ve şimdi ailelerine katılan sevgilisiyle birlikte tamamlanmış hissettiklerini söyledi. Eşi, sevgilisi ve iki çocuğuyla aynı evde yaşayan Wilder’ın sözleri tepkilere neden oldu.

“GELENEKSEL OLMAYAN BİR YAŞAM TARZIMIZ VAR”

Parentkind podcast'inin bu haftaki bölümüne konuk olarak sunucu Maggie Kelly'nin sorularını yanıtlayan Tamica Wilder, alışılmışın dışında bir aile hayatları olduğundan söz etti. İki çocuğunun babasıyla ilk tanıştığında Wilder onunla evlenmeye karar verdiğini ancak açık ilişki yaşamak istediğini açık bir dille dile getirdi.

Evliliklerinin ilk dönemlerinde açık ilişki konusunda eşinin zorlandığını ifade eden Wilder, “İlişkimizin başlangıcından beri çok eşli veya açık ilişki değerlerine sahip olduğum konusunda çok nettim ve bu ilişki tarzım açısından tartışılmaz bir şeydi. Bu durum bizi o an ne anlama geldiğini tam olarak anlayamadığımız bir dünyaya fırlattı. Birbirimize ne kadar özgürlük verirsek o kadar yakınlaşmış gibi göründük” dedi.

Bir festival sırasında Rob isimli bir adamla tanıştığını ifade eden Wilder, bir süre uzak mesafe ilişkisi yürüttüklerini anlattı. Rob’un eşiyle yaşadığı eve taşındığını söyleyen Wilder, “Şu anda sevgilim olan kişiyle tanıştığımda eşime durumu net bir şekilde anlattım. İlişkiye devam etmek istediğimi söyledim ve bu duruma anlayış gösterdi. Sonunda aile evimize taşındı” diye konuştu.