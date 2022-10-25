Boğularak hayatını kaybetti! Yüzme dersinden önce sorduğu soru yürek burktu

Üç çocuk annesi Dori ilk gün geldiğinde, Izzy'den ayrılmasını ve arabada beklemesinin söylendiğini iddia etti. Kendisi bunun dikkatinin dağılmasını önlemek için olduğunu varsaydı. Ancak ikinci gün, tekrar dışarıda arabasında oğlunu beklerken, ağlayan bir kadının camını çaldığını anlattı.

NE OLDUĞU HALA BİLİNMİYOR

Dori kadınla birlikte havuza giriş yaptığında oğlu Izzy'yi yerde bilinçsiz halde uzanırken gördü. Birileri ona kalp masajı ve suni teneffüs yapıyorlardı. Küçük çocuk daha sonra nakledildiği Augusta'daki Georgia Çocuk Hastanesi'nde 15 Haziran 2022'nin erken saatlerinde hayatını kaybetti. Ona ne olduğu tespit edilemedi.

''YA BOĞULURSAM?''

Daha da trajik olan, Izzy'nin hayatını kaybettiği derse gitmeden önce annesiyle yaptığı konuşmaydı. Giyinirken neden bunları giydiğini soran Izzy, mutlu bir ruh halinde olmasına rağmen annesine derse gitmek istemediğini söylemişti. Annesine ''Ama ya boğulursam'' diye sordu. Annesi ise ona ''Boğulmayacaksın aptal' dediğini ve gülümsediğini anlattı.

''ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN''

Annesi Dori şimdi, eyaletteki yüzme derslerinde yetişkin-çocuk oranını dikte eden yeni yasalar için kampanya yürütüyor ve ebeveynleri çocuklarını eğitmenlerle bile olsa asla yalnız bırakmamaya çağırıyor.



