Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Boğularak hayatını kaybetti! Yüzme dersinden önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak hayatını kaybetti! Yüzme dersinden önce sorduğu soru yürek burktu

25.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Dori Scott, tatilde suya olan ilgisini fark ettiği 4 yaşındaki oğlu Israel 'Izzy' Scott'ı, güvenilir ve deneyimli bir hoca bulmak için uzun bir uğraşın ardından yeni başlayanlar için uygun bir hafta sürecek bir yüzme kursuna kaydettirdi. Ancak sonrasında yaşananlar oldukça trajikti.

Boğularak hayatını kaybetti! Yüzme dersinden önce sorduğu soru yürek burktu

Üç çocuk annesi Dori ilk gün geldiğinde, Izzy'den ayrılmasını ve arabada beklemesinin söylendiğini iddia etti. Kendisi bunun dikkatinin dağılmasını önlemek için olduğunu varsaydı. Ancak ikinci gün, tekrar dışarıda arabasında oğlunu beklerken, ağlayan bir kadının camını çaldığını anlattı.

NE OLDUĞU HALA BİLİNMİYOR

Dori kadınla birlikte havuza giriş yaptığında oğlu Izzy'yi yerde bilinçsiz halde uzanırken gördü. Birileri ona kalp masajı ve suni teneffüs yapıyorlardı. Küçük çocuk daha sonra nakledildiği Augusta'daki Georgia Çocuk Hastanesi'nde 15 Haziran 2022'nin erken saatlerinde hayatını kaybetti. Ona ne olduğu tespit edilemedi.

''YA BOĞULURSAM?''

3_PAY-Kennedy-News-and-Media

Daha da trajik olan, Izzy'nin hayatını kaybettiği derse gitmeden önce annesiyle yaptığı konuşmaydı. Giyinirken neden bunları giydiğini soran Izzy, mutlu bir ruh halinde olmasına rağmen annesine derse gitmek istemediğini söylemişti. Annesine ''Ama ya boğulursam'' diye sordu. Annesi ise ona ''Boğulmayacaksın aptal' dediğini ve gülümsediğini anlattı.

''ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN''

0_PAY-Kennedy-News-and-Media (4)

Annesi Dori şimdi, eyaletteki yüzme derslerinde yetişkin-çocuk oranını dikte eden yeni yasalar için kampanya yürütüyor ve ebeveynleri çocuklarını eğitmenlerle bile olsa asla yalnız bırakmamaya çağırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...
AVM'nin içinde gizli bir daire inşa edip gözlerden uzak yaşadı!AVM'nin içinde gizli bir daire inşa edip gözlerden uzak yaşadı!
Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdıGeneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
havuz

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Kostümüyle nefesleri kesti

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Kostümüyle nefesleri kesti

Yüzgeçlerinin üzerinde duruyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Yüzgeçlerinin üzerinde duruyor! Görenleri şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.