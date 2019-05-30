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Boğulmak üzere olan yavru ceylanı son anda kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 20:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşanan olayda bir adam, kanala düşen ceylanı böyle kurtardı.

İngiltere'de bir adam kanala düşen ve boğulmak üzere olan yavru ceylanı kurtardı.

O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ceylan ingiltere

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