Bol bol erik yemeniz için 8 muazzam neden

Yemesi son derece keyifli olan erik, içeriği sayesinde sağlığımızı da sigortalayan enfes bir meyve. Mineral ve harika bir potasyum kaynağı olan bu yaz meyvesinin etkileri ise;
Aynı zamanda vücudun demir emme kabiliyetini de artırır. Eriğin neredeyse her çeşidi kan dolaşımını iyileştirici etkiye sahiptir.
Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız, bunun için erikten faydalanabilirsiniz. Çünkü kendileri lif açısından zengin bir meyvedir.
Hasar görmüş cildin yenilenmesini sağlar. Lekeler üzerinde de etkilidir. Cilt tonu eşitsizliğini azaltabilir. Bağ dokusunu yenileme özelliği vardır. Anti aging özelliği sayesinde cildi yeniler.
A, C vitamini, lif ve potasyum kaynağıdır. Güçlü içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı korur. Yaz nezlesi bir hayli zor geçer. Sıcak havalarda bir de hastalıklarla uğraşmamak için bol bol erik yiyebilirsiniz.
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