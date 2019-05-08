Bol bol erik yemeniz için 8 muazzam neden

Yemesi son derece keyifli olan erik, içeriği sayesinde sağlığımızı da sigortalayan enfes bir meyve. Mineral ve harika bir potasyum kaynağı olan bu yaz meyvesinin etkileri ise;

Yeşil erik yoğurt, ayran gibi besinlerle tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırır. Bu sayede kemik ve diş sağlığını destekler.

Aynı zamanda vücudun demir emme kabiliyetini de artırır. Eriğin neredeyse her çeşidi kan dolaşımını iyileştirici etkiye sahiptir. Kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengindir.

Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız, bunun için erikten faydalanabilirsiniz. Çünkü kendileri lif açısından zengin bir meyvedir. Hasar görmüş cildin yenilenmesini sağlar. Lekeler üzerinde de etkilidir. Cilt tonu eşitsizliğini azaltabilir. Bağ dokusunu yenileme özelliği vardır. Anti aging özelliği sayesinde cildi yeniler. Kalori oranı oldukça düşüktür. Diyet listenizde ara öğünlerinizi sağlıklı ve lezzetli geçirmek için eriği dahil edebilirsiniz.

A, C vitamini, lif ve potasyum kaynağıdır. Güçlü içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı korur. Yaz nezlesi bir hayli zor geçer. Sıcak havalarda bir de hastalıklarla uğraşmamak için bol bol erik yiyebilirsiniz. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede serbest radikallere karşı meydan okur. Kalp sağlığını korur.



