Elite son dönemlerin en popüler Netflix orijinal dizilerinden biri. Ekran başındakilerin sahneden kopmasına bir an bile izin vermeyen Elite Netflix ile büyük bir başarı yakaladı ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gençlik temasını özgün bir şekilde işleyen başarılı yapım, bir taraftan liseli öğrencilerin günlük problemlerine odaklanırken diğer taraftan da işlenen bir cinayetle ortaya büyük bir gizem koyuyor. Bu korkunç trajediden sonra yaşanan olaylardan kısa kesitler sunarak izleyiciye ipucu veriyor ve dizinin karakterleri katili bulmaya yaklaşırken izleyiciyi de sürece dahil ediyor. İşte bol entrikalı ve sürükleyici bir gençlik dizisi: Elite konusu ve karakterleri hakkında her şey!

Samuel, San Esteban'dan Las Encinas'a geçen burslu öğrencilerden biri. Sevdiklerine karşı her zaman koruyucu davranan Samuel, abisi Nano'nun hapse girmesi nedeniyle evin sorumluluğunu üstlenir ve hem kendisine hem de annesine bakmak için yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlar. Las Encinas'a başladıktan sonra Marina'nın herkesten farklı olması ilgisini çeker ve ona aşık olur. Ancak bu durum Marina'nın abisi Guzman ile aralarında büyük bir anlaşmazlığa yol açar.

Elite Guzman rolü ile Miguel Bernardeau'ya şans vererek çok isabetli bir tercih yapmış. Genç oyuncu daha önce Cuentame Como Paso ve Inhibidos gibi yapımlarda da yer aldı.

Carla Roson Caleruega (Ester Exposito)

Carla, asil ve çok zengin bir ailenin kızı. Sarı saçları, yeşil gözleri ve mükemmel fiziğine ek olarak öz güvenli duruşu ile herkesi kolayca etkisi altına alır. Carla, başkalarını manipüle ederek istediklerini elde etme konusunda da oldukça başarılı. Polo ile 12 yaşlarından beri devam eden bir ilişkileri olsa da aşklarını canlı tutmak için alışılmışın dışında yöntemler denemeleri gerekir. Bu sırada ailesinin karıştığı bir olay, Carla'yı çok zor bir karar almaya zorlar.

Elite Carla karakterine can veren Exposite, diziyle birlikte büyük bir popülerliğe ulaştı. 2013 ve 2015 yıllarında Teatro De Madrid En İyi Aktrist Ödülü'nü kazanan Exposito; When Angels Sleep ve Estoy Vivo gibi yapımlarda da büyük bir başarı göstermişti. Başarılı oyuncu aynı zamanda modellik de yapıyor.

Lucrecia “Lu” Montesinos Hendrich (Danna Paola)

Lucrecia, Las Encinas'ın örnek öğrencisi ve diplomat bir ailenin kızı. Çok zengin bir aileye sahip olan Lu, her zaman her konuda en iyi olmak ister. Hatta bu sebeple başkalarını tehdit etmekten de çekinmez. Okulun yeni öğrencisi Nadia'yı kendine rakip olarak görmeye başladığında ise aralarındaki çekişme başkalarını da etkiler. Guzman'a aşık olan Lu, onu mutlu etmek ve elinde tutmak için her şeyi yapar.