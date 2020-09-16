Elite son dönemlerin en popüler Netflix orijinal dizilerinden biri. Ekran başındakilerin sahneden kopmasına bir an bile izin vermeyen Elite Netflix ile büyük bir başarı yakaladı ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gençlik temasını özgün bir şekilde işleyen başarılı yapım, bir taraftan liseli öğrencilerin günlük problemlerine odaklanırken diğer taraftan da işlenen bir cinayetle ortaya büyük bir gizem koyuyor. Bu korkunç trajediden sonra yaşanan olaylardan kısa kesitler sunarak izleyiciye ipucu veriyor ve dizinin karakterleri katili bulmaya yaklaşırken izleyiciyi de sürece dahil ediyor. İşte bol entrikalı ve sürükleyici bir gençlik dizisi: Elite konusu ve karakterleri hakkında her şey! Elite Dizisi Konusu Elite dizi konusunu şu şekilde özetleyebiliriz: San Esteban'da okuyan Samuel, Nadia ve Christian; okullarının yıkılmasının ardından Las Encinas isimli özel bir liseye kaydolur ve burada burslu olarak okumaya başlar. Ancak okulun elit kesimden olan öğrencileri, bu üçlüyü okullarında istemez ve ortada çıkarları olmadığı sürece onları dışlar. Özellikle okul birincisine sunulan imkanlar nedeniyle Nadia ve Las Encinas'ın gözde öğrencisi Lu arasında büyük bir çekişme başlar.

Samuel ise Guzman'ın kardeşi Marina ile yakınlaşınca ortalık iyice karışır. Yaşanan tüm bu çatışmalar diğer öğrencileri de içine alıp trajik bir noktaya varınca bir öğrenci hayatını kaybeder. Üstelik Elite karakterler hakkında birçok gerçeği saklarken bu cinayetin arkasındaki büyük sırrı çözmek hiç de kolay olmaz. Elite Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Samuel Garcia Dominguez (Itzan Escamilla) Samuel, San Esteban'dan Las Encinas'a geçen burslu öğrencilerden biri. Sevdiklerine karşı her zaman koruyucu davranan Samuel, abisi Nano'nun hapse girmesi nedeniyle evin sorumluluğunu üstlenir ve hem kendisine hem de annesine bakmak için yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlar. Las Encinas'a başladıktan sonra Marina'nın herkesten farklı olması ilgisini çeker ve ona aşık olur. Ancak bu durum Marina'nın abisi Guzman ile aralarında büyük bir anlaşmazlığa yol açar. Elite dizisindeki rolüyle büyük bir üne kavuşan Itzan Escamilla, daha önce El Ministerio Del Tiempo ve Cable Girls gibi yapımlarda rol aldı. Guzman Nunier Osuna (Miguel Bernardeau) Guzman, okulun en popüler öğrencilerinden biri ve Marina'nın üvey kardeşi. Küçük yaşta evlat edinilen Guzman, çocukluğundan beri Polo ve Ander ile çok yakın arkadaş. Elite Pablo isimli burslu bir öğrenciyle yaşadığı problem sebebiyle Guzman'ın okulun yeni öğrencilerine ön yargılı davrandığını gösteriyor. Sevdiklerine karşı sadık ve destekleyici olsa da bazen aşırı kontrolcü davranarak insanları bunaltan Guzman, bu sebeple özellikle Marina ile sık sık tartışır.

Elite Guzman rolü ile Miguel Bernardeau'ya şans vererek çok isabetli bir tercih yapmış. Genç oyuncu daha önce Cuentame Como Paso ve Inhibidos gibi yapımlarda da yer aldı. Carla Roson Caleruega (Ester Exposito) Carla, asil ve çok zengin bir ailenin kızı. Sarı saçları, yeşil gözleri ve mükemmel fiziğine ek olarak öz güvenli duruşu ile herkesi kolayca etkisi altına alır. Carla, başkalarını manipüle ederek istediklerini elde etme konusunda da oldukça başarılı. Polo ile 12 yaşlarından beri devam eden bir ilişkileri olsa da aşklarını canlı tutmak için alışılmışın dışında yöntemler denemeleri gerekir. Bu sırada ailesinin karıştığı bir olay, Carla'yı çok zor bir karar almaya zorlar. Elite Carla karakterine can veren Exposite, diziyle birlikte büyük bir popülerliğe ulaştı. 2013 ve 2015 yıllarında Teatro De Madrid En İyi Aktrist Ödülü'nü kazanan Exposito; When Angels Sleep ve Estoy Vivo gibi yapımlarda da büyük bir başarı göstermişti. Başarılı oyuncu aynı zamanda modellik de yapıyor. Lucrecia “Lu” Montesinos Hendrich (Danna Paola) Lucrecia, Las Encinas'ın örnek öğrencisi ve diplomat bir ailenin kızı. Çok zengin bir aileye sahip olan Lu, her zaman her konuda en iyi olmak ister. Hatta bu sebeple başkalarını tehdit etmekten de çekinmez. Okulun yeni öğrencisi Nadia'yı kendine rakip olarak görmeye başladığında ise aralarındaki çekişme başkalarını da etkiler. Guzman'a aşık olan Lu, onu mutlu etmek ve elinde tutmak için her şeyi yapar.

Elite oyuncuları arasında en ünlüsü Danna Paola. Çocukluğundan beri televizyon ekranlarında olan Paola, aynı zamanda şarkıcı ve model. Yer aldığı yapımlar arasında Maria Belen ve La Dona gibi popüler diziler de bulunuyor. Leopoldo “Polo” Benavent Villada (Alvaro Rico) Polo da Las Encinas'ın diğer öğrencileri gibi oldukça zengin bir aileye sahip. Guzman ve Ander'le çocukluklarından beri arkadaş olan Polo, özellikle Guzman'ın görüşlerine çok değer verir. Hatta arkadaşının düşüncelerinin etkisinde kalarak hareket ettiği bile olur. Polo, Carla ile uzun zamandır sevgili ve ilişkilerine farklı bir yön vermek için her türlü yeniliğe açık. Ama ya sonradan pişman olursa? Elite dizisinin en ilginç karakterlerinden biri olan Polo'yu Alvaro Rico canlandırıyor. Rico daha önce Velvet Colleccion, La Caza. Monteperdido ve Relatos Con-Fin-A-Dos gibi yapımlarda da başarıyla yer aldı. Ander Munoz (Aron Piper) Ander, diğer okul arkadaşları gibi zengin olmamasına rağmen annesinin okul müdürü olması sayesinde Las Encinas'ta okuyan bir öğrenci. Yetenekli ve başarılı bir tenisçi olsa da aslında tenis oynamaktan hiç zevk almadığını fark eder ama bunu kimseye, özellikle de aynı zamanda koçu olan babasına söyleyemez. Üstelik, Ander'in sevdiklerinden sakladığı tek sır bu değil. Sınıf arkadaşlarının aksine okula yeni gelen öğrencilere ön yargılı davranmaz.