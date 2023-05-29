Bol soslu makarna salatası tarifi! Çay saatlerinin vazgeçilmezi makarna salatası nasıl yapılır?

Makarna salatası farklı farklı malzemelerle değiştirilebiliyor. Ancak klasik makarna salatası tarifinde bol yoğurtlu sos ve garnitür bulunuyor. Kendi zevkinize göre değiştirebileceğiniz bu makarna salatası tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER 3/4 paket makarna

5-6 adet salatalık turşusu

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 kavanoz karışık garnitür

Çeyrek demet kıyılmış maydanoz

Çeyrek demet kıyılmış dereotu

3-4 yemek kaşığı mayonez

Tuz

1-2 yemek kaşığı tane mısır

2 litre kaynar su

TARİF Makarnayı 10 dakika haşlayın (Çok yumuşamasına da dikkat edin).

Haşlanan makarnayı süzün, bolca soğuk sudan geçirin ve süzülmeye bırakın.

Salatalık turşularını ve yeşillikleri ince ince doğrayın.

2 diş sarımsağı ezin, yoğurdu, turşuları ve yeşillikleri derin bir kap için alıp karıştırın.

Karışık garnitürü, süzülmüş makarnayı, tuzu ve mayonezi ekleyerek karıştırın

1-2 saat dinlendirdiğiniz makarna salatasını servis tabağına alın, mısırları ekleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

