Tavuk satın alırken ürünün tazeliği, görünümü ve rengi tüketicilerin dikkat ettiği ayrıntılar arasında yer alıyor. Özellikle bazı tavukların derisinin beyaz, bazılarının ise sarı renkte olması, hangisinin daha kaliteli veya sağlıklı olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Uzmanlar, tavuk derisindeki renk farklılığının çoğunlukla doğal nedenlerden kaynaklandığını ve alışveriş sırasında tek başına belirleyici olmaması gerektiğini vurguluyor.

BEYAZ VE SARI TAVUK ARASINDAKİ RENK FARKI NEDEN OLUŞUYOR?

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS), çiğ kanatlı etlerinin mavimsi beyazdan sarıya kadar farklı renklerde olabileceğini belirtiyor. Bu renklerin normal kabul edildiğini açıklayan kurum, farklılığın hayvanın ırkı, yaşı, hareket düzeyi ve beslenme biçimiyle bağlantılı olduğunu aktarıyor.

Özellikle merada yetiştirilen genç tavukların derilerinin altında daha az yağ bulunması, derinin mavimsi veya beyazımsı görünmesine neden olabiliyor. Sarı renk ise tavuğun yeminde bulunan doğal pigmentlerden kaynaklanabiliyor. Örneğin kadife çiçeği gibi pigment bakımından zengin bitkilerin tüketilmesi, tavuk derisine sarımsı bir ton verebiliyor.

SARI TAVUK MU, BEYAZ TAVUK MU DAHA SAĞLIKLI?

Uzmanlara göre yalnızca deri rengine bakarak tavuklardan birinin daha sağlıklı, kaliteli veya besleyici olduğunu söylemek mümkün değil. Renk farklılığı büyük ölçüde hayvanın beslenme biçimi ve fiziksel özellikleriyle ilişkili. Bu nedenle alışveriş sırasında beyaz veya sarı derili tavuklardan birini diğerine üstün tutmayı gerektiren bir durum bulunmuyor.

Tavuğun rengi, tek başına ürünün taze olup olmadığını da göstermiyor. Tüketicilerin karar verirken ürünün kokusuna, dokusuna, saklama koşullarına ve son tüketim tarihine dikkat etmesi gerekiyor.

TAVUĞUN BOZULDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELER?

FSIS'e göre tavuk etindeki renk değişikliği her zaman bozulma anlamına gelmiyor. Ancak etin koyulaşmasıyla birlikte kötü koku, yapışkanlık veya sümüksü bir doku ortaya çıkıyorsa ürünün bozulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu özellikleri taşıyan tavuğun tüketilmemesi gerekiyor.

Dondurucuda uzun süre bekletilen tavuklarda ise kuru ve beyaz lekeler görülebiliyor. Bu durum, dondurucu yanığı olarak biliniyor. FSIS, bu lekelerin tek başına ürünün tüketilemez olduğu anlamına gelmediğini ancak etkilenen bölümlerin lezzetini kaybedebileceğini belirtiyor. İstenirse bu kısımlar pişirmeden önce ayrılabiliyor.

Sonuç olarak tavuk satın alırken derisinin beyaz veya sarı olmasından çok, ürünün tazeliğine, doğru koşullarda saklanmasına ve güvenli şekilde hazırlanmasına dikkat etmek gerekiyor.