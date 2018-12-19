Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

Astronomi isteyip gastronomi kazanmak pic.twitter.com/T1kQQVAaLt— Sezer Türkenslang (@lossbandoleros) 2 Aralık 2018
Adana havalimanında bi öğrencinin el konulan biber salçası (daha acı bir tablo görmedim ) pic.twitter.com/kDlYTn26Fn— filinta (@1mecit1) 7 Aralık 2018
Arkadaşın bekar erkek buzdolabı: Havuçlar streç filmi yırtmalı filizlenmiş agjsdkkg pic.twitter.com/hUm3Kc6W1t— Erdem Mako Ulubaş (@erdemmakoulubas) 7 Aralık 2018
Evde oturuyordum, öyle bişeyler çizeyim dedim hızlıca pic.twitter.com/on7iIN8jlI— Ykp Hellbent (@KaiserSloth) 24 Kasım 2018
Bu nasıl sofra lan pic.twitter.com/oL9fbh9o7q— was los Irem (@obsessionuz) 8 Aralık 2018
Kaliteli bir şeyler yeme-içme imkânı olmadığı için sadece çay içilebilen cafe sandalyesi ve koltuğu (Ek: Foto 1) pic.twitter.com/9OpgRY4zeQ— EMRE ???? (@tekerleklibavul) 11 Aralık 2018
Arkadaşlarıma makarna yapmışımdır pic.twitter.com/OnuGA9dhnk— ???????????????????????????????????????? (@davellefson) 6 Aralık 2018
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