Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

Adana havalimanında bi öğrencinin el konulan biber salçası (daha acı bir tablo görmedim ) pic.twitter.com/kDlYTn26Fn

Bu nasıl sofra lan pic.twitter.com/oL9fbh9o7q

Kaliteli bir şeyler yeme-içme imkânı olmadığı için sadece çay içilebilen cafe sandalyesi ve koltuğu (Ek: Foto 1) pic.twitter.com/9OpgRY4zeQ