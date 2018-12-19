YEMEK

Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

Twitter kullanıcıları tarafından atılmış en eğlenceli yemek tweetlerini sizler için bir araya getirdik! Keyifli okumalar, bol kahkahalar :)

Bolca mizah var! Keyfinizi yerine getirecek en komik yemek tweetleri

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komik tweetler yemek tweetleri

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