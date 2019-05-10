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Bölgeyi istila ettiler! Vatandaş yardım bekliyor: 15 gün içinde bir şey bırakmazlar

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HABER  | 10.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı.

Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.

Bölgeyi istila ettiler! Vatandaş yardım bekliyor: 15 gün içinde bir şey bırakmazlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu, Ortaköy, Büyüktepe, Beşyamaç ve Kapıkaya kırsal mahallelerinde, binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama çalışması yapılmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden Hıdır Aycan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl da çekirge istilası yaşandığını söyledi.
Geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Aycan, "Mera alanımızı çekirgeler sardı.
Ekili alanlara da zarar vermeye başladılar. Çekirgeleri bir haftadır köye yaklaşmasınlar diye uzaklaştırmaya çalışıyoruz ama fayda etmiyor. Yetkililerinin müdahale etmesi gerekiyor." diye konuştu.
Davut Geboz da bu yıl çekirge sayısının geçen seneden daha fazla olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl geç müdahale ettik, faydası olmadı. 10-15 gün içinde müdahale edilmezse yavrular da büyüyüp dağılacaklar, ortada bir şey bırakmazlar. Yeşillik bırakmadıkları için bizim hayvanlarımız aç kalıyor. Köyün tek geliri hayvancılıktır ve önlem alınmazsa hayvanlar aç kalacak." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını dile getiren Geboz, kendilerine ilaçlama pompaları verildiğini ama çekirgeler çok geniş bir alanı kapladıkları için ilaçlamanın havadan yapılması gerektiğini savundu.
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Çekirge Istila

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