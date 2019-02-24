Bologna 0 - 1 Juventus

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Chievo 0 - 0 Genoa

Sassuolo 1 - 1 SPAL

Sampdoria 1 - 0 Cagliari

