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Bologna 0 - 1 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 24.02.2019 19:39 | Son Güncelleme

Hafta içinde Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Juventus, Serie A'da deplasmanda Bologna'yı Dybala'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Bologna 0 - 1 Juventus

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Chievo 0 - 0 Genoa
Sassuolo 1 - 1 SPAL
Sampdoria 1 - 0 Cagliari

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Anahtar Kelimeler:
Bologna juventus paulo dybala

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