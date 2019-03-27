Orduya emir geldi! Bundan sonra askeri darbe kutlanacak

Eski bir yüzbaşı olan ve 'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen Jair Bolsonaro'nun 'Savunma Bakanlığına münasip törenlerin düzenlenmesi için emir verdiği' duyuruldu. Sözcünün açıklamasında, devlet başkanının, 'komutanların kendi garnizonları içinde doğru bulduğu şekilde ve kendi bağlamında kutlama yapılması' tavsiyesine yer verildi.

'SİVİLLE ASKERİN BİRLEŞİP ÜLKEYİ YOLUNA SOKTUĞU GÜN'



Sözcü "Başkan 31 Mart 1964'te olanları darbe olarak değerlendirmiyor" diye altını çizerek şöyle devam etti:

"Toplumun bir bütün olarak ülkenin o dönem karşı karşıya kaldığı tehlikeyi algıladığına, o gün sivillerle askerlerin ülkeyi düzeltmek ve tekrar kendi yoluna koymak için birleştiğine inanıyor. Bu olmasaydı, bugün burada hiçkimse için iyi olmayan bir tür hükümet olurdu."

'ASKERİ DARBE DEĞİL DEMOKRATİK DEVRİM'

Brezilya işkence, kayıp, cinayet ve katliamlarla birlikte anılan askeri diktatörlük dönemini 'demokratik devrim' diye niteleyerek yeniden yazma yönünde bir kampanyaya da sahne oluyor.

Buna tuz biber eken Bolsonaro'nun açıklamasına askeri diktatörlük kurbanları çok sert tepki gösterdi.