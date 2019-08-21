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Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bolu’da özellikle obezite ile mücadelede olumlu sonuçlar veren ve ticari değeri çok yüksek olan mor patatesin üretimine başlanıldı.

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, doğal miras olan ata tohumlarına sahip çıkmak amacıyla, Karacasu beldesinde bulunan belediyeye ait serada mor patates yetiştiriciliğine başladı. Bolu Belediyesi tarafından tohumluk olarak geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan ve günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri olan obezite ile mücadelenin olumlu sonuçlanmasında büyük fayda sağlayan, içerisinde barındırdığı çok sayıda vitamin ve minerallerle yararlı ve ticari değeri yüksek bir besin olan, mor patatesler ilk kez Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın tarafından topraktan çıkarıldı.

İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIK
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Çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade eden Rasim Özdemir, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz” şeklinde konuştu.

BUNAMA VE UNUTKANLIĞI GİDERİYOR
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Mor patatesin obeziteye karşı etkili, kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği ve bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip olduğunu belirten Aylin Aydın ise "B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek. Nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Tohum olarak bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Normal patatesten tadı da farklı içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek. Obeziteye karşı etkili. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Mor besinlerin antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için hücre koruyucu özelliğine sahip” dedi.

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