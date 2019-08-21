Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, doğal miras olan ata tohumlarına sahip çıkmak amacıyla, Karacasu beldesinde bulunan belediyeye ait serada mor patates yetiştiriciliğine başladı. Bolu Belediyesi tarafından tohumluk olarak geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan ve günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri olan obezite ile mücadelenin olumlu sonuçlanmasında büyük fayda sağlayan, içerisinde barındırdığı çok sayıda vitamin ve minerallerle yararlı ve ticari değeri yüksek bir besin olan, mor patatesler ilk kez Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın tarafından topraktan çıkarıldı.

İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIK



Çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade eden Rasim Özdemir, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz” şeklinde konuştu.