YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

24.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERÜnlü oyuncu kansere yakalandıÜnlü oyuncu kansere yakalandı
Düzce'de bir kişi iddiaya göre av sırasında "tüfeğinin ateş alması" sonucu yeğenini vurduDüzce'de bir kişi iddiaya göre av sırasında "tüfeğinin ateş alması" sonucu yeğenini vurdu
Anahtar Kelimeler:
yağmur Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:45
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:29
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.