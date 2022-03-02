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Boluspor Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Boluspor Tuzlaspor maçı saat kaçta?

02.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1.Lig'de 22. haftanın erteleme maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor'u misafir edecek. İlgiyle takip edilen karşılaşmanın kanalı merak edildi. Peki Boluspor Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Boluspor Tuzlaspor maçı saat kaçta ve başladı mı?

Boluspor Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Boluspor Tuzlaspor maçı saat kaçta?

Boluspor ve Tuzlaspor karşılaşması futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilirken, maçın yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Spor Toto 1.Lig'de 22. haftanın erteleme maçında Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor'u ağırlıyor.

BOLUSPOR TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün Spor Toto 1.Lig'de erteleme maçı oynanacak. Ligin 22. haftasında elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle de ertelenmiş olan Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması TRT SPOR'da başladı.

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Bolu Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlamış olan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Söz konusu karşılaşma öncesi ise Boluspor 34, Tuzlaspor 31 puana sahipti.

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Boluspor Tuzlaspor
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