Bomba aşk iddiası! İsmail Hacıoğlu kalbini Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı.

Magazin dünyasında yeni bir aşk bombası patladı. Türkiye’nin en iyi oyuncularından İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sevgili oldu.

Birsen Altundaş'ın iddiasına göre, geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

Doğa aşığı olan iki sevgili birçok meslektaşı güney sahillerine inerken Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı. Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmedi.



