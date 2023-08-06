MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba aşk iddiası! Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın müzisyen sevgilisi bakın kim çıktı

Bomba aşk iddiası! Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın müzisyen sevgilisi bakın kim çıktı

06.08.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu Seray Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edilen müzisyen isim ortaya çıktı. Kadın, Mahkum ve Bir Küçük Gün Işığı gibi dizilerde canlandırdığı roller ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Seray Kaya bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. İşte Seray Kaya ve aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı sevgilisi...

Son olarak Berk Oktay ile başrolü paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' rolüyle karşımıza çıkan Seray Kaya'nın ünlü sevgilisi şarkıcı çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Seray Kaya müzisyen Mert Demir ile aşk yaşıyor.

"AŞK YAŞADIĞI İSİM ŞARKICI ÇIKTI

Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya sayfasından sevgilisinin kendi sesini ünlü sunucu Zahide Yetiş‘e benzettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu “Bugün sevgilim sesimi Zahide Yetiş’e benzetti. Sanırım çok sıcaktan duyu kaybı yaşıyor. Halbuki kulağı iyidir” şeklinde bir paylaşım yaptı ve “Bu arada Zahide Yetiş kalp” ifadelerini ekledi.

365497782_315283630937979_1082106106120450986_n

Seray Kaya’nın fanları sevgilisini bulmak için bütün paylaşımlarını didik didik etti. Ünlü oyuncunun tıpkı kendisi gibi alanında çok başarılı olan müzisyen Mert Demir‘le sevgili olduğu ortaya çıktı.

362342250_1107005410256963_4600754014410662872_n

Mert Demir, özellikle Mabel Matiz‘le seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla geçen yıla damgasını vuran isimlerden olmuştu.

362000516_1240606129978246_2925829385761758560_n

KONSERİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Seray Kaya aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Mert Demir'in konserinden paylaşım yaptı.

WhatsApp Image 2023-08-06 at 17.40.59 (1)

Bu paylaşım aşk iddialarını destekledi.

WhatsApp Image 2023-08-06 at 17.40.59

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beline kadar yırtmaçla çömelince olay olduBeline kadar yırtmaçla çömelince olay oldu
Hülya Avşar’ın dekolteli halini paylaşıp hemen sildi! Sonra ise...Hülya Avşar’ın dekolteli halini paylaşıp hemen sildi! Sonra ise...
Tatil sonrası şalvar giyip köydeki evine koştuTatil sonrası şalvar giyip köydeki evine koştu
Anahtar Kelimeler:
Seray Kaya mert demir Oyuncu sevgilisi aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.