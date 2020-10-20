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Bomba gibi dönüyorlar! You 3. sezon kadrosuna iki yeni isim eklendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

You 3. sezon kadrosuna iki yeni isim eklendi. Netflix’in sevilen gerilim dizisi yeni sezon için onay alan nadir yapımlardan biriydi.

Bomba gibi dönüyorlar! You 3. sezon kadrosuna iki yeni isim eklendi

Netflix’in sevilen yapılmlarından olan You 3. sezon için kadrosuna yeni yüzler ekledi. You 3. sezonda Shalita Grant ve Travis VanWinkle da ekipteki yerini alıyor. İkili Penn Badgley, Victoria Pedretti, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers ve Carmela Zumbado'dan oluşan oyuncu kadrosunun arasına katıldı.

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YOU KONUSU

Dizi, seri katil Joe Goldberg'i (Badgley) hatalarını ve takıntılarını ele alırken ve bunların sonucunda başkalarına şiddet uygularken ya da cinayet işlerken izliyor. İlk sezon 2018 yılında, 10 bölüm haline yayınlanmış ve izleyiciler tarafından beklenenin çok üstünde bir ilgi görmüştü. İkinci sezon ise, yine 10 bölüm halinde, 2019 yılında yayınlandı.

YOU 3. SEZON

Üçüncü sezonun prömiyer tarihi açıklanmadı, ancak 2021'de gelmesi bekleniyor. Pandemi nedeniyle hemen her dizide olduğu gibi, You yapımında da gecikmeler yaşandı ve 2020 yılı boş geçirilmiş oldu. Yakın zamanda ekip sete girmeyi planlıyor ve 2021 yılında dizinin yine Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Tam tarihi öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.


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