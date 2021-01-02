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Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

02.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Bomba gibi geliyor! 'Kurtlar Vadisi Kaos'

Yayınlandığı ilk gün itibariyle reyting rekorları kıran, tekrar bölümleriyle de çok fazla izlenen Kurtlar Vadisi dizisi hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edecek efsane dizi Show TV'de yayınlanacak.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak.

Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.

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