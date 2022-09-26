Bomba haber! Rihanna, Super Bowl’da olduğunu duyurdu

En son albümünü 2016’da çıkaran Rihanna bu konuda gelen tepkilere de kızıyordu. Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” diyerek herkesi şoke edne Rihanna'yı özleyen hayranları ise heyecanla gelecek haberi bekliyordu.

Rihanna bir albüm haberi vermese de bir performans haberi vererek herkesi heyecanlandırdı.

Amerika'nın kendi servetini kazanan en genç milyarder kadını olan Rihanna, Super Bowl’da performans sergileyeceğini onayladı.

Rihanna'nın paylaşımı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.



