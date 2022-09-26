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Bomba haber! Rihanna, Super Bowl’da olduğunu duyurdu

26.09.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni anne olan Rihanna uzun süredir albüm çıkarmadığı için tepki çekiyordu. Kozmetik ve iç çamaşırı markalarına bir hayli zaman ayıran Rihanna heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Rihanna sosyal medya paylaşımıyla Super Bowl’da performans sergileyeceğini onayladı.

Bomba haber! Rihanna, Super Bowl’da olduğunu duyurdu

En son albümünü 2016’da çıkaran Rihanna bu konuda gelen tepkilere de kızıyordu. Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” diyerek herkesi şoke edne Rihanna'yı özleyen hayranları ise heyecanla gelecek haberi bekliyordu.

Rihanna bir albüm haberi vermese de bir performans haberi vererek herkesi heyecanlandırdı.

Ekran Alıntısı

Amerika'nın kendi servetini kazanan en genç milyarder kadını olan Rihanna, Super Bowl’da performans sergileyeceğini onayladı.

Rihanna üst üste üçüncü kez zirvedeRihanna üst üste üçüncü kez zirvede

Rihanna'nın paylaşımı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.

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