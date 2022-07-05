Rihanna üst üste üçüncü kez zirvede

Forbes’un kendi servetini kendi inşa eden en zengin kadınlar listenin 21. sırasında yer alan Rihanna (32), en genç milyarder olarak dikkat çekti.

Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.



Forbes listesinde yer alan bir başka dikkat çeken isim ise 1,8 milyar dolarlık servetiyle Kim Kardashian. Ayrıca kendi servetini inşa eden milyarder kadınlar arasında Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg de yer alıyor. Daha önce de milyarderler listesinde yer bulan Rihanna, 2019’da New York Times’a asla bir servet kazanmayı planlamadığını, bu tip unvanların kendisini çalışmaktan alıkoymayacağını açıklamıştı.



Rihanna, “Para benim için amaç olmadı; her zaman bir başkasına yardım edebileceğim bir araçtı. Dünya, sizi gerçekten yanlış şeylerin öncelikli olduğuna inandırabilir ve bu, hayatın özünü, hayatta olmanın ne demek olduğunu gerçekten kaçırmanıza neden olur" demişti.



