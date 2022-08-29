Bomba iddia: Acun Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor! Yerine gelen isim...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City iddialı bir şekilde sezona giriş yaparken Ilıcalı da tüm enerjisini takımına aktarmış durumda. Maçların hepsine gitmeye çalışan Ilıcalı bu sebeple yoğun bir tempoda çalışıyor.

Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünen katılan Ilıcalı "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" demişti.

MURAT CEYLAN KARARI

Yoğunluk sebebiyle işlere yetişmekte zorlanan Acun Ilıcalı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Whitevivor hesabına göre; Ilıcalı Survivor'ı bırakıyor.

Acun Ilıcalı Hull City nedeniyle tüm işleri Murat Ceylan'a devredecek. Çok kritik bir durum olmadıkça hem ada konseyini hem de oyunları Murat Ceylan sunacak.



