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Bomba iddia: Arda Turan eski takımına geri dönüyor! ''Vefa borcum var'' dedi ve...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 18:03
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İlk kez yer aldığı Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ligde 4. sıraya yerleşen Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan'a eski takımının talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Bomba iddia: Arda Turan eski takımına geri dönüyor! ''Vefa borcum var'' dedi ve...

Sezona hem ligde hem de Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla başlayan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayrılacağı öne sürüldü. Yaşanılacak olası bir teknik direktörlük değişikliğinde Arda Turan ile irtibat kurulacak.

İLK ADAY ARDA TURAN

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Çağdaş Atan ile yolları ayırma kararı alan Başakşehir'de yerine gelecek adaylar arasında ilk aday Arda Turan oldu. Eyüpspor'la iyi bir çıkış yakalayan Turan'ı Başkan Göksel Gümüşdağ'ın istediği belirtildi.

''BAŞAKŞEHİR'E VEFA BORCUM VAR''

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Takvim'de yer alan haberde Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda iyi bir grafik yakalayan Arda Turan'ın 'Başakşehir'e vefa borcum var' diyerek teklife sıcak baktığı belirtildi.

37 yaşındaki teknik adam, Ocak 2018 - Ocak 2020 arasında Başakşehir formasını terletmişti.

LİG'DE İLK 4'DELER

truanarda

Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 22 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Göksel Gümüşdağ Eyüpspor Başakşehir Arda Turan
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