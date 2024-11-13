Bomba iddia: Arda Turan eski takımına geri dönüyor! ''Vefa borcum var'' dedi ve...

Sezona hem ligde hem de Avrupa Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla başlayan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayrılacağı öne sürüldü. Yaşanılacak olası bir teknik direktörlük değişikliğinde Arda Turan ile irtibat kurulacak.
Çağdaş Atan ile yolları ayırma kararı alan Başakşehir'de yerine gelecek adaylar arasında ilk aday Arda Turan oldu. Eyüpspor'la iyi bir çıkış yakalayan Turan'ı Başkan Göksel Gümüşdağ'ın istediği belirtildi.
Takvim'de yer alan haberde Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda iyi bir grafik yakalayan Arda Turan'ın 'Başakşehir'e vefa borcum var' diyerek teklife sıcak baktığı belirtildi.
37 yaşındaki teknik adam, Ocak 2018 - Ocak 2020 arasında Başakşehir formasını terletmişti.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 22 puanla dördüncü sırada bulunuyor.