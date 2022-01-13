Bomba iddia: Edis ve Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin öpüşürken yakalandı

Edis Görgülü son dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alıyor. Yaptığı başarılı işlerin yanında Edis'in özel hayatı da merak ediliyor. Edis son olarak bir kadınla öpüşürken yakalandı. Edis'in Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile yakınlaştığı iddia edildi.

Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekânda eğlenmiş ve sarışın bir güzel ile dudak dudağa öpüşürken objektiflere takılmıştı. HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; kimliği merak edilen güzelin Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi.

"YAKIN ARKADAŞLAR" İDDİASI

İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi.

Selami Şahin, çocuklarının aşk hayatlarıyla ilgili, "Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam" demişti.



