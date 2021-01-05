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BOMBA İDDİA! Fenerbahçe, Mesut Özil ile her konuda anlaştı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.01.2021 18:34 | Son Güncelleme

Sarı lacivertli kulüpten yıldız isim için geçtiğimiz günlerde, "Gerçeleşmesi zor bir rüya" açıklaması geldi. Ancak yaşanan son gelişmeler hiç de öyle değil. Arsenal'in yıldız ismi ve bu sezon kadro dışında kaldı ve sözleşmesi de sezon sonunda sona eriyor. Mesut'un bundan sonraki kariyeri için bir spor muhabiri, Fenerbahçe hakkında paylaşımda bulundu. Özil, her geçen gün biraz daha sarı lacivertli takıma yaklaşıyor. İşte son gelişmeler...

BOMBA İDDİA! Fenerbahçe, Mesut Özil ile her konuda anlaştı!

Ligin ilk yarısında perdenin kapanmasına az bir süre kala, 5 Ocak tarihi itibarıyla ara transfer sezonu da resmen başlamış durumda.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 1 Şubat 2021'de sona erecek olan transfer dönemi için kulüpler çalışmalarını hızlandırmışken, yaz döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yeni isimlerle el sıkışmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, birçok transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, sarı-lacivertli taraftarların hayallerini süsleyen yıldız oyuncu Mesut Özil için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Özil'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyla bakılırken, yeni adresi olarak Fenerbahçe ön plana çıkan kulüplerden olmuştu.

Arsenal'ın çalıştırıcısı Arteta,Mesut'la ilgili sorulara "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir.Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Özil'in ayrılışını adeta doğrular nitelikte konuşmuştu.

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İDDİA TÜRKİYE'DEN GELDİ!

Misli.com'da çalışan Berkay Tokgöz'ün haberine göre, Fenerbahçe Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Bugün attığı Tweet ile bu transferi duyuran Tokgöz sosyal medyada gündem oldu.

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NİHAT KAHVECİ ONAYLADI

Tweet'in altına yorum bırakan efsane futbolcu Nihat Kahveci'nin de bu transferi onaylaması iddiaları güçlendirdi.

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