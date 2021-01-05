BOMBA İDDİA! Fenerbahçe, Mesut Özil ile her konuda anlaştı!

Ligin ilk yarısında perdenin kapanmasına az bir süre kala, 5 Ocak tarihi itibarıyla ara transfer sezonu da resmen başlamış durumda.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 1 Şubat 2021'de sona erecek olan transfer dönemi için kulüpler çalışmalarını hızlandırmışken, yaz döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yeni isimlerle el sıkışmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ederken, birçok transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, sarı-lacivertli taraftarların hayallerini süsleyen yıldız oyuncu Mesut Özil için yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.Teknik direktör Mikel Arteta ile yıldızı bir türlü barışmayan ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmeyen Özil'in takımdan ayrılacağına kesin gözüyla bakılırken, yeni adresi olarak Fenerbahçe ön plana çıkan kulüplerden olmuştu.

Arsenal'ın çalıştırıcısı Arteta,Mesut'la ilgili sorulara "Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Bu tip durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey onlara açık olmak, takımdaki rolünü aktarmak ve bunu sebepleriyle anlatmak olabilir.Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak Özil'in ayrılışını adeta doğrular nitelikte konuşmuştu.