Bomba iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı! İç çamaşırlı pozla mesaj

Geçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, “Çok mutluyuz” açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ilişkisi yeni yılı göremeden bitti. Çift, Magazin D’nin iddiasına göre yollarını ayırdı.

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Vuslateri paylaşımına şunları yazdı: "Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,

Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,

Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,

Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;

Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;

O derin sükutların aydınlattığı anlar

Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden

Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;

Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,

Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!

Gül dimdik bu sefer.

Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.

Ve gül şahididir edebiyatın.

Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece

Ruhu sadakadır gönül fakirlerine.

Selam olsun Tanpınar."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına "Ayrıldınız mı" yorumları yağdı.

