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Bomba iddia! Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

Bir dönem Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun tanışma aşamasında olduğu, ancak anlaşamadıkları için görüşmeyi kestiği öne sürülmüştü. Bu kez Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İşte detaylar.

Bomba iddia! Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti.

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Şimdi de Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in adı Murat Boz ile anılıyor. Murat Boz, Melis İşiten'i sosyal medya hesabından takip etmemesine rağmen fotoğraflarını beğenmeye başladı.

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Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı. Bu hamleler aşk dedikodularını beraberinde getirdi, çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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