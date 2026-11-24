Roman müziğin ünlü ismi Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Sahne tarzı kadar gösterişli yaşantısıyla adından söz ettiren Kobra Murat bu sefer oğlu Yiğithan'ın nişanıyla gündeme geldi.
Kobra Murat’ın oğlu Yiğithan, evlilik yolunda ilk adımı atarken nişan merasimine renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelin evine giden Kobra Murat ve ailesi eve girerken eğlenceli anlar yaşandı.
Müstakbel gelin kapıyı açınca Kobra Murat cebinden çıkardığı bir tomar doları ortalığa saçtı.
Kobra Murat dolarları saçarken "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" dedi.