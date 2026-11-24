Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Harper's Bazaar dergisine pozlarla gündem oldu. Derginin kapağı için tamamen çıplak poz veren 30 yaşındaki yıldız, bu kez cesur karelerinden çok sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

2026 Victoria's Secret defilesinin açılışını yapan Hadid yürüyüşüyle eleştiri toplamıştı. Model podyuma çıkmasına dakikalar kala nefes almakta zorlandığını ve akciğerlerinin neredeyse çöktüğünü anlattı.

VICTORIA'S SECRET DEFİLESİ ÖNCESİ KORKU DOLU ANLAR

Harper's Bazaar'a samimi açıklamalarda bulunan Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının günlük hayatını ve kariyerini nasıl etkilediğini anlattı. POTS (postüral ortostatik taşikardi sendromu), PMDD (adet öncesi disforik bozukluk), endometriozis ve Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini belirten model, vücudunun zaman zaman kendisini yarı yolda bıraktığını söyledi.

2026 Victoria's Secret Fashion Show'da çiçek detaylı kanatlarıyla podyumun açılışını yapan Hadid, defileden hemen önce yaşadığı korkutucu anları da ilk kez anlattı.

Podyuma çıkmadan önce esneme hareketleri yaptığı sırada köprücük kemiği bölgesinde bir sorun yaşadığını belirten Hadid, o anlarda neredeyse nefes alamadığını ifade etti. Ünlü model, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Podyuma ilk görünümümle çıkmadan hemen önce esnemeye gittim. Köprücük kemiğimde ne olduğunu bile bilmediğim bir şey oldu. Akciğerlerim neredeyse çöktü ve nefes alamadım. Sonra geri sayım başladı: Beş, dört..."