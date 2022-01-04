MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Yaşar İpek ve Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Yaşar İpek ve Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor?

04.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Bilal Özcan'a konuşan İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.

Bomba iddia! Yaşar İpek ve Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor?

2022'nin ilk günlerinde bomba bir aşk iddiası gündem oldu. Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İpek'in Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.

YALANLAMA GELDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına bir taraftan açıklama geldi. Usta gazeteci Bilal Özcan'a özle açıklama yapan şarkıcı Yaşar İpek, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gündeş'le yakın olmadığını belirten İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gönül Dağı'nın Cemile'si paylaşımlarıyla dikkat çekiyor! Bu halini unutun Gönül Dağı'nın Cemile'si paylaşımlarıyla dikkat çekiyor! Bu halini unutun
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.