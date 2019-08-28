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Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

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SİNEMA TV  | 28.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

James Bond serisinin Diamonds Are Forever filminde kullanılan Ay aracı satışa çıkıyor. Aracın 3.6 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor.

Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

Sean Connery’nin başrolünü üstlendiği James Bond filmi Diamonds Are Forever'da kullanılan Ay aracı satışa çıkıyor. Aracın 3.6 milyon liraya alıcı bulması bekleniyor. 1971 yapımı Diamonds Are Forever'da Sean Connery'nin canlandırdığı İngiliz ajanın Nevada Çölü'ndeki uzay üsstünden kaçmak için kullandığı Ay aracı gelecek ay açık artırmaya çıkacak.

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Ay aracının 500 bin sterline (Yaklaşık 3.6 milyon TL) satılması bekleniyor. Filmde Sean Connery'nin kötü adamlardan Ay aracıyla kaçışı, Bond serisinin en ikonik kovalamaca sahnelerinden biri olmuştu.

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Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil ise geçtiğimiz günlerde açık artırmada 6.4 milyon dolara satılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
james bond 007 James Bond Diamonds Are Forever Sean Connery

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