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Bonnie Blue sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...

Bonnie Blue isimli yetişkin film yıldızının tuhaf cinsel hareketleri ve çevrimiçi içerikleri nedeniyle popüler içerik platformundan yasaklandığı iddia edildi.

Bonnie Blue sınırı aşınca yetişkin sitelerinden yasaklandı! Son hareketleri...

Yetişkin film yıldızı Bonnie Blue, popüler bir yetişkin içerik sitesinde yasaklandı. Gerçek adı Tia Billinger olan Bonnie'nin, sınır aşan hareketleri nedeniyle yasaklandığı iddia edildi.

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The Sun'a konuşan bir kaynak şunları söyledi: "Sayfası resmen kaldırıldı. Son hareketleri işleri çok ileri götürdü. Bir çizgiyi aştı ve OnlyFans'ın harekete geçmekten başka seçeneği yoktu."

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HALKA AÇIK KUTU KURACAKTI

Sitedeki müşterilerinden ayda yaklaşık 600.000 £ kazandığı tahmin ediliyordu. Bonnie'nin gösterileri arasında sadece 12 saat içinde 1.000'den fazla erkekle yattığı iddiası da var. Ve bu hafta sonu Bonnie, hayranlarıyla bir cam kutunun içinde bağlı bir şekilde buluşma ve selamlaşma etkinliği düzenlemeyi önermesiyle tekrar gündeme geldi. Londra'nın merkezindeki bir evin ortasında bulunan ve "halka açık" olan kutuda, insanlar onunla istediklerini yapabileceklerdi.

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