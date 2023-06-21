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Bonservisi daha yeni alınmıştı! Mostafa Mohamed hakkında olay karar

21.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Nantes, yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak Mısırlı golcüyü kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin teknik direktörü yaptığı açıklamayla kafaları bir hayli karıştırdı.

Ligue 1'de mücadele eden Nantes, Mostafa Mohamed hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Yaklaşık 10 gün önce 4 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız golcü takımdan ayrılabilir.

"İYİ BİR TEKLİF GELMESİ HALİNDE GİDEBİLİR"

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L’Equipe tarafından aktarılan bilgiye göre; Nantes'in teknik patronu Pierre Aristouy, iyi bir teklif gelmesi durumunda Mostafa Mohamed'i satacağını duyurdu. Bu açıklama herkesi şoke etti.

5.75 MİLYON EURO VERİLİP SATIN ALINDI

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Galatasaray'dan kiralık olarak geçtiğimiz yıl Nantes takımında forma giyen Mostafa Mohamed, gösterdiği performansın ardından 5.75 milyon euro ödenip satın alınmıştı.


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