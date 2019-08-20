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Borç, Varna’da gösterilecek

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç film, 31 Ağustos'ta Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Love is Folly International Film Festivali’nde gösterilecek.

Borç, Varna’da gösterilecek

Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği, Serdar Orçin ile İpek Türktan Kaynak’ın başrolünde yer aldığı Borç filmi, bu sene 27.'cisi düzenlenecek olan festivalde Borç 31 Ağustos günü Bulgar seyircisiyle buluşacak.

  1. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi 30 Kasım'da Başka Sinema dağıtımıyla seyirciyle buluştu. Borç ayrıca 6. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu (İpek Türktan Kaynak) ve En İyi Kurgu (Naim Kanat), 8. Malatya Film Festivali'nde de En İyi İlk Film ödülünü kazanmıştı.

Ayrıca Serdar Orçin geçtiğimiz mayıs ayında Borç'taki performansı ile 24. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Sinema Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat'ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.


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