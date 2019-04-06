Borderlands 3, Epic Games Store’a özel olacak

Malum, PC tarafındaki dijital oyun pazarı çok büyük oranda Valve’in elinde. Valve bünyesindeki Steam, köklü yapısı ve geniş oyuncu ağıyla tüm yapımcıların öncelikli tercihi haline geldi. En azından hayli uzun bir süredir bu durum böyleydi.

Fakat Epic Games Store’un kullanıma sunulmasıyla birlikte herşey değişti. Steam’in karşısına son derece dişli bir rakip olarak çıkan Epic Games Store, hem yayıncıları, hem de müşterilerini memnun edecek yeniliklerle geldi.

Epic Games Store’un en önemli hamlesi ise bazı oyunları kendi kütüphanesine özel kılması oldu. Bu sayede bazı oyunları satın alabilmek için Epic Games Store üyeliği mecbur kılındı. Nitekim geçtiğimiz günlerde tanıtılan Borderlands 3 de bu oyunlardan biri.

2K ve Gearbox Software tarafından tanıtılan oyun geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanmıştı. Oyunun duyurusundan hemen sonra yapılan açıklamada Borderlands 3’ün PC’de yalnızca Epic Games Store üzerinden satılacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere benzer bir durum Metro Exodus için de geçerliydi.