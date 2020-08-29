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Böreğinden kavurmasına, sofralara lezzet katan birbirinden pratik karalahanalı tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karadeniz'in popüler bitkilerinden olan karalahana kendine has lezzeti ve yüksek besin değerleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Siz de farklı ve pratik karalahanalı tarif arayanlardansanız bu yazımız sizin için faydalı olacaktır. Evde kolaylıkla, fazla vakit harcamadan yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 karalahanlı tarifi sizin için hazırladık.

Böreğinden kavurmasına, sofralara lezzet katan birbirinden pratik karalahanalı tarifler...

Birbirinden leziz 3 farklı karalahanalı tarifle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın! İşte 3 farklı karalahanalı tarif...

KARALAHANA ÇORBASI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

  • 1 demet karalahana

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 kuru soğan

  • 1 çay bardağı bulgur

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

  • 1 demet karalahanayı ince ince doğrayıp bir süre suyun içinde bekletin.

  • 1 kuru soğanı küp küp olacak şekilde doğrayın.

  • Geniş bir tencerenin içine sıvı yağ ve tereyağını ekleyip soğanları salça ile birlikte kavurun.

  • Soğanları kavurduktan sonra tencereye doğradığınız karalahanaları ve 1 çay bardağı bulguru koyup çorbanın suyunu da ilave edin.

  • Bulgur ve karalahanalar yumuşamaya başlayınca haşlanmış kuru fasulyeleri de ilave edin ve baharatları da ekledikten sonra pişmeye bırakın.

  • Ayrı bir kasede 2 yemek kaşığı mısır unu ve 4 yemek kaşığı çorba suyunu iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı çorbaya yavaş yavaş ilave edip iyice karıştırın.

  • Son olarak çorba kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

    • KARALAHANA BÖREĞİ

    Malzemeler:

    • 4 hazır yufka

    • 500 gram kara lahana

    • 8 dal taze soğan

    • 1 çay kaşığı karabiber

    • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

    • 2 yumurta

    • 1 çay bardağı süt

    • 1 çay bardağı sıvı yağ

    • Tuz

    Hazırlanışı:

    • Taze soğanı ince ince doğrayın ve tavaya 4 yemek kaşığı yağ koyup ısınan yağda taze soğanları soteleyin.

    • Kara lahanayı da ince ince kıyıp tavaya ilave edin ve 4 dakika kadar kavurun. İç harca baharatları da ekledikten sonra soğuması için bir kenara alın.

    • Bir kasede süt, yağ ve yumurtayı çırpın.

    • Daha sonra yufkaları tezgahın üzerine koyup hazırladığınız yumurtalı karışımı her yerine eşit olacak şekilde sürün ve iç harcınızı yufkalara eşit olacak şekilde paylaştırın.

    • 4 yufkayı bu şekilde hazırladıktan sonra rulo halinde sarıp yuvarlayın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

    KARALAHANA KAVURMASI

    Malzemeler:

    • 1 demet karalahana

    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

    • 4 yemek kaşığı yoğurt

    • 1 orta boy soğan

    • 2 diş sarımsak

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak karalahanaları ince ince doğrayın.

    • Ardından soğanı küp küp doğrayıp tavaya zeytinyağı koyun ve ısınan yağda hafifçe soteleyin. Soğanların ardından karalahanaları da ekleyin ve tuz ekip kapağını kapatın.

    • Karalahanalar suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin.

    • Suyunu çektikten sonra karalahanaları yaklaşık 10 dakika kavurun ve ocaktan almadan önce içine 2 diş sarımsak rendeleyin.

    • Son olarak karalahana kavurmasını servis tabağına koyun ve üzerine çırpılmış yoğurt dökün. Dilerseniz tereyağında kırmızı biberi kavurup kavurmanın üzerine dökebilirsiniz.
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