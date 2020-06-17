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Bornova Stadı maçlara hazır

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır ara verilen TFF 1. Lig'de İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu'nun maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, cuma günü kaldığı yerden başlayacak maratona hazır hale getirildi.

Bornova Stadı maçlara hazır

Bornova Belediyesi, 3 aydır kapılarını kapatan stat başta olmak üzere tüm spor tesislerini dezenfekte etti. Statta 21 Haziran Pazar günü oynanacak Altay-Akhisarspor maçı öncesi uzman ekipler, soyunma odaları, koridorlar, basın ve protokol tribünü, basın, hakem ve gözetmen odaları, toplantı alanları ile görevlilerin kullanacağı diğer alanları koronovirüse karşı güvenli hale getirdi.

İlçede Altındağ Atatürk Spor Kompleksi ve açık-kapalı yüzme havuzlarının bulunduğu Işıkkent Spor Tesisleri ile başlaması planlanan kurslar öncesi halı sahaların da içinde olduğu tüm spor tesisleri dezenfekte edildi. Spor tesislerini normalleşme sürecine hazır hale getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Koronavirüs salgını boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam eden spor kurslarımızı tekrar başlatmayı planlıyoruz. Tüm tesislerimizi dezenfekte ettik, belirli aralıklarla da etmeye devam edeceğiz. Sporcular ve kurslardan yararlanacak çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli" dedi.

(DHA)

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